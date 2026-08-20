السوشيال ميديا تشكل صورة مثالية للزواج.. خبيرة تحذر من صدمة ما بعد الارتباط

مع الانتشار الواسع لمحتوى العلاقات والحياة الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت الصور المثالية التي تعرضها المنصات الرقمية تؤثر في نظرة البعض إلى الزواج واختيار شريك الحياة، وهو ما قد يخلق فجوة بين التوقعات والواقع بعد الارتباط.

وحذرت الدكتورة سارة مراد، مدرس الإعلام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، من الاعتماد على معايير غير واقعية في اختيار شريك الحياة، مؤكدة أن التأثر بالمحتوى «المفلتر» على السوشيال ميديا قد يؤدي إلى صدمة بعد الزواج.

اختيارات تتأثر بصورة مثالية غير واقعية

قالت سارة مراد، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج «البيت» المذاع على قناة الناس، إن بعض الأشخاص يكتشفون بعد الارتباط أنهم لم يختاروا شريك حياتهم وفق احتياجاتهم الحقيقية، وإنما بناءً على صورة ذهنية مثالية تشكلت نتيجة التعرض المستمر لمحتوى مواقع التواصل.

وأوضحت أن هذه الصورة قد تجعل الشخص يضع معايير لا تتناسب مع شخصيته أو ظروفه الواقعية، وهو ما يؤدي بعد الزواج إلى التساؤل: «هل هذا هو الشخص الذي كنت أبحث عنه؟».

المقارنات المستمرة تهدد استقرار العلاقة

وأشارت مراد إلى أن المقارنة المستمرة بين الحياة الزوجية وما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى شعور الفرد بعدم الرضا عن حياته، وتجعله أقل قدرة على رؤية الجوانب الإيجابية في علاقته أو تقدير جهود الطرف الآخر.

وأكدت أن الفجوة بين الحياة الواقعية والصور المثالية التي تعرضها المنصات الرقمية يمكن أن تزيد من التوتر والمشكلات داخل العلاقة الزوجية.

«العلاقات السامة».. مصطلحات تُستخدم بشكل خاطئ

وحذرت مدرس الإعلام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من إساءة استخدام بعض المصطلحات المنتشرة عبر مواقع التواصل، وعلى رأسها مفهوم «العلاقات السامة»

وضحت أن بعض الخلافات الطبيعية بين الزوجين يتم وصفها أحيانًا بأنها علاقات مؤذية، رغم أن كثيرًا من هذه التفسيرات تصدر عن غير متخصصين.

المساحة الشخصية ليست دائمًا «صمتًا عقابيًا»

ولفتت مراد إلى أن بعض السلوكيات الطبيعية داخل العلاقات قد يتم تفسيرها بصورة خاطئة نتيجة التأثر بالمحتوى المنتشر على السوشيال ميديا.

وضربت مثالًا بحاجة أحد الطرفين إلى مساحة شخصية، موضحة أن البعض قد يفسر ذلك على أنه «صمت عقابي» أو «تجاهل»، وهو ما يؤدي إلى تضخيم المشكلات بدلًا من التعامل معها بصورة أكثر هدوءًا.

الوعي بطبيعة العلاقات ضرورة

وأكدت الدكتورة سارة مراد أن الوعي بحقيقة العلاقات الإنسانية والتمييز بين الخلاف الطبيعي والعلاقة المؤذية يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على استقرار الحياة الزوجية.

وشددت على ضرورة عدم التعامل مع المحتوى المنتشر عبر مواقع التواصل باعتباره معيارًا للحياة الزوجية، خاصة أن كثيرًا من هذه المحتويات يقدم صورًا مثالية أو غير مكتملة عن العلاقات.

وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للمعلومات والتجارب المتعلقة بالعلاقات والزواج، إلا أن طبيعة المحتوى الرقمي القائم على الانتقاء والإظهار الجزئي للحياة قد تخلق تصورات غير واقعية لدى المتابعين. لذلك يظل التمييز بين المحتوى التوعوي المتخصص والآراء الشخصية المتداولة عبر المنصات الرقمية عاملًا مهمًا عند تكوين تصورات عن الزواج والعلاقات.