وفاة طفلة بلدغة كوبرا تثير ضجة على السوشيال ميديا.. ومطالبات عاجلة بحماية الأهالي

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول نبأ وفاة طفلة إثر تعرضها للدغة ثعبان، وسط تداول منشورات تشير إلى أن الثعبان كان من نوع الكوبرا.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حزنهم لفقدان الطفلة، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التحرك لحماية الأطفال والأهالي من خطر الثعابين، خاصة في المناطق التي تشهد ظهورًا متكررًا لها.

وتداول الأهالي صورًا ومنشورات تنعى الطفلة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة لها، والصبر والسلوان لأسرتها وذويها، فيما طالب آخرون بضرورة التعامل بشكل عاجل مع أماكن انتشار الثعابين والقضاء على مصادر الخطر التي تهدد حياة السكان.

كانت الطفلة رقية جمعة قد توفيت عقب تعرضها للدغة ثعبان في منطقة البحر الصغير بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وفقًا لما تداوله أهالي المنطقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الأهالي المسئولين بمحافظة البحيرة والجهات المختصة بسرعة فحص المنطقة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصةً مع وجود أطفال وسكان قد يكونون عرضة للخطر، إلى جانب تكثيف حملات النظافة وإزالة الحشائش والمخلفات التي قد توفر أماكن لاختباء الثعابين.

وأكد المتفاعلون أن الواقعة تمثل جرس إنذار بضرورة التحرك لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بوضع خطة واضحة للتعامل مع ظهور الثعابين وتوفير وسائل الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.