بلومبرج تكشف مواعيد إطلاق أجهزة Mac mini وسماعات AirPods 5 وiPad mini OLED

كشفت وكالة Bloomberg الإخبارية عن الخارطة الزمنية المفصلة لإطلاقات شركة "آبل" (Apple) القادمة، مؤكدة استعداد الشركة لطرح الجيل الجديد من حاسوب "Mac mini" المكتبي خلال أيام وقبل مؤتمر الآيفون، يعقبه الإعلان عن سماعات "AirPods 5" في سبتمبر، وجهاز "iPad mini" بشاشة OLED في أكتوبر.

طرح حاسوب Mac mini الجديد بمعالجات M6 المتطورة

أوضح التقرير، الذي أعده الصحفي مارك جورمان المتخصص في أخبار شركة آبل، أن الشركة تستعد لتقديم أول تحديث لحاسوب Mac mini منذ عامين، حيث سيصل إلى الأسواق في غضون أيام قليلة مدعوماً بخيارات معالجات الجيل الجديد "M6" و"M5 Pro".

وبين المصدر أن هذا الحاسوب المكتبي الصغير، الذي يتميز بوزنه الخفيف وحجمه المدمج، يركز بشكل أساسي على مضاعفة كفاءة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة محلياً عبر المحرك العصبي (Neural Engine) فائق التطور، ليكون من أواخر الأجهزة العتادية التي تُطرح تحت قيادة الرئيس التنفيذي تيم كوك قبل تسليم دفة القيادة لخليفته جون تيرنوس.

سماعات AirPods 5 ترافق هواتف iPhone 18 في سبتمبر

أشار المصدر إلى أن آبل حددت مؤتمرها الخريفي الرئيسي في شهر سبتمبر (المقرر يوم الأربعاء 9 سبتمبر) للإعلان رسمياً عن الجيل الخامس من سماعاتها اللاسلكية "AirPods 5" إلى جانب الكشف عن هواتف "iPhone 18 Pro" وهاتفها الأول القابل للطي وساعات "Apple Watch Series 12" و"Apple Watch Ultra 4".

وتستهدف الشركة من خلال هذا الطراز ترقية فئتها الصوتية الأكثر مبيعاً بميزات أحدث في معالجة الصوت الرقمي وجودة المكالمات الهاتفية وعزل الضوضاء والتكامل السلس مع منظومة أجهزة آبل الذكية.

جهاز iPad mini بشاشة OLED وشاشات المنزل الذكي

واوضح تقرير وكالة Bloomberg أن شهر أكتوبر سيشهد إزاحة الستار عن الجيل الجديد من جهاز "iPad mini"، والذي سيحصل للمرة الأولى على ترقية كبرى تتضمن شاشة "OLED" فائقة التباين والسطوع لتقديم ألوان دقيقة وسواد مثالي، على غرار التحول الذي شهدته حواسيب "iPad Pro" اللوحية.

كما تواصل آبل تطوير شاشة ذكية مخصصة لغرفة المعيشة تشبه أجهزة "Echo Show" لإدارة المنازل الذكية وتسهيل التحكم الصوتي والتواصل المرئي.

استراتيجية آبل لتجديد محفظة منتجاتها قبل نهاية العام

ذكرت المصادر التقنية أن توزيع هذه الإطلاقات عبر موجات متتالية بين أواخر أغسطس وأكتوبر يتيح لآبل تسليط الضوء على مختلف قطاعات الأجهزة من الحواسيب المكتبية والأجهزة اللوحية والملحقات الصوتية، وتلبية الطلب المتزايد في موسم التسوق والتنافس بقوة في سوق الحوسبة والذكاء الاصطناعي على مدار العام، مما يعزز مكانتها السوقية قبيل موسم العطلات.