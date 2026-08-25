قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين
هدفه التصفية.. البرلمان العربي عن استهداف مقرات الأونروا في القدس
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ
إصابة طفل فلسطيني وعدد من الصحفيين أثناء عملية استيلاء الاحتلال على معهد قلنديا التابع للأونروا
حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟
إيقاف قيد جديد يضرب الزمالك.. وفيفا يرفع عدد القضايا إلى 4
لعدم الانتهاء من الإجراءات.. تأخر وصول جثمان نجل شكري سرحان من أستراليا
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
الخدمة السرية الأمريكية تؤكد علمها بتهديد إيراني يستهدف نجل ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من المرحلة الأولى للدوري

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية
أ ش أ

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عقوبات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لدوري ORA، وذلك طبقًا للائحة المسابقات، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2026-2027.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة وادي دجلة وزد أف سي:

توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

توقيع غرامة مالية على فريق زد أف سي قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة أبو قير والبنك الأهلي:

توقيع غرامة مالية على فريق أبو قير قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة سيراميكا كليوباترا والقناة:

إيقاف مؤمن أحمد محمد، لاعب فريق القناة، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.

مباراة الأهلي والشرقية إنبي:

توقيع غرامة مالية على أشرف بن شرقي، لاعب فريق الأهلي، قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب عدم إجراء مقابلة تليفزيونية بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

منع محمد عصام حسين، المدير الفني لفريق الشرقية إنبي، من مرافقة الفريق أربع مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري ORA لموسم 2026-2027، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين. 

رابطة الأندية المصرية لائحة المخالفات غرامة مالية وادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

أيمن الشريعى

أيمن الشريعي: الأهلي طلب ضم نجم الشرقية إنبي

ترشيحاتنا

مصطفى محمد

مفاجأة الميركاتو.. هل يرحل مصطفى محمد عن نانت وينتقل إلى الدوري التركي؟

لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة يُنصح تجنبها| ما علاقة حمية داش؟

لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة يُنصح تجنبها| ما علاقة حمية داش؟

أجمل بوستات المولد النبوي 2026 .. عبارات وأدعية للتهنئة

أجمل بوستات المولد النبوي 2026 .. عبارات وأدعية للتهنئة

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد