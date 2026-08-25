فتح: اقتحام منشآت الأونروا في قلنديا وكفر عقب تصعيد خطير وتحدٍ للشرعية الدولية

قال ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح إن اقتحام منشآت الأونروا في مخيم قلنديا وكفر عقب، والسيطرة على مجمع الوكالة ومعهد التدريب المهني التابع لها في مخيم قلنديا، يمثل تصعيدًا جديدًا، موضحًا أن المعهد كان يقدم خدمات تعليمية لآلاف الفلسطينيين من المخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دكتور منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن اقتحام المعهد، بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتحضير لهدم المنشأة واعتقال العاملين فيها والتحقيق معهم، يمثل «تحديًا سافرًا» للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ممارسات بن غفير

ودعا النمورة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل، استجابة لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، من أجل وقف ما وصفه بـ«انفلات الاحتلال» وردعه، محذرًا من أن ممارسات بن غفير قد تدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاشتعال.