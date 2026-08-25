استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على نازحين شمال قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الثلاثاء/، في قصف إسرائيلي على نازحين في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 3 مواطنين استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و431 شهيدا، و174 ألفا و437 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر عام 2023.