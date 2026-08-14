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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أعراض الذبحة الصدرية.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

الذبحة الصدرية
الذبحة الصدرية
ريهام قدري

الذبحة الصدرية من العلامات المهمة التي تشير إلى عدم حصول عضلة القلب على كمية كافية من الدم والأكسجين، وقد تظهر الأعراض بصورة مؤقتة أو تكون مؤشرًا على مشكلة قلبية أكثر خطورة.

ألم وضغط في الصدر أبرز العلامات

من أشهر الأعراض الشعور بألم أو ضغط أو ثقل في منتصف الصدر، وقد يوصف الإحساس بأنه عصر أو امتلاء أو انزعاج يستمر لعدة دقائق ثم يختفي أو يعود مرة أخرى. وقد يمتد الألم أو الانزعاج إلى الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو أعلى البطن.

أعراض أخرى يجب الانتباه إليها

يصاحب ألم الصدر ضيق في التنفس، أو تعرق بارد، أو غثيان وقيء، أو دوخة، أو خفقان، أو تعب وضعف غير معتاد. وتختلف الأعراض من شخص لآخر، وقد تكون أقل وضوحًا لدى بعض المرضى.

النساء قد تظهر لديهن أعراض مختلفة

تشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن النساء قد يعانين، إلى جانب ألم الصدر، من أعراض مثل ضيق التنفس، والغثيان، وألم الظهر أو الفك أو الكتف، وعسر الهضم، والتعب الشديد أو الضعف والدوخة.

إذا ظهر ألم أو ضغط جديد أو شديد في الصدر، خاصة إذا صاحبه ضيق تنفس أو تعرق بارد أو غثيان أو دوخة أو ألم يمتد للذراع أو الفك أو الظهر، فلا ينبغي الانتظار لمعرفة السبب، لأن هذه العلامات قد تشير إلى نوبة قلبية. وتؤكد جمعية القلب الأمريكية أهمية طلب الإسعاف فورًا عند الاشتباه في النوبة القلبية، لأن سرعة العلاج تقلل من خطر تلف عضلة القلب.

ولا يعني ألم الصدر دائمًا وجود ذبحة صدرية، لكن ألم الصدر الجديد أو غير المعتاد يستدعي التقييم الطبي وعدم تجاهله.

الذبحة الصدرية ألم الصدر ضيق تنفس

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