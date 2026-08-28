الأرصاد تحذر: الأمواج مضطربة على معظم الشواطئ اليوم والطقس شديد الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال طقس الغد، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم المناطق، مع تسجيل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى متوقعة تبلغ 37 درجة مئوية.

الطقس اليوم في مصر

وشهد الطقس اليوم، صباحا نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أشارت التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لهطول أمطار خفيفة (بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط للرياح واضطراب في حركة الأمواج

وتنشط الرياح أحيانًا خلال الطقس اليوم، على أغلب الأنحاء، مع احتمال أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة من نشاط للرياح على بعض الشواطئ الساحلية الشديدة الإقبال، وهي: (مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – جمصة – دمياط – بورسعيد)، مما يؤدي إلى اضطراب حركتها وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

وطالبت الجهات المعنية والمواطنين بتوخي الحيطة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، إلى جانب اتباع تعليمات السلامة والتعليمات الصادرة على الشواطئ للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم والرطوبة

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 37° (المحسوسة 39°)

الوجه البحري: العظمى 36° (المحسوسة 38°)

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32° (المحسوسة 36°)

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 34° (المحسوسة 38°)

شمال الصعيد: العظمى 38° (المحسوسة 40°)

جنوب الصعيد: العظمى 43° (المحسوسة 44°)

أما عن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، كالتالي: