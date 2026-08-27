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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
هاجر هانئ

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


إطلالة ياسمين صبري


تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت ياسمين صبري حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الذهبي، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، بدت ياسمين صبري على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري إطلالات النجوم

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