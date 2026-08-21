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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق ساعة ذكية ببطارية تصل إلى 18 يوما

Redmi Watch 6 Active
Redmi Watch 6 Active
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، ساعتها الذكية الجديدة Redmi Watch 6 Active، لتجمع بين شاشة AMOLED بقياس 1.85 بوصة، وبطارية تدوم حتى 18 يوما، إلى جانب مجموعة واسعة من ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتميز ساعة شاومي Redmi Watch 6 Active، بشاشة من نوع AMOLED، ومجموعة من ميزات مراقبة الصحة واللياقة البدنية، إلى جانب بطارية كبيرة بسعة 470 مللي أمبير في الساعة، تدعي الشركة إنها قادرة على توفير ما يصل إلى 18 يوما من الاستخدام بشحنة واحدة.

شاشة AMOLED بسطوع 1200 شمعة


تضم Redmi Watch 6 Active شاشة AMOLED مربعة بقياس 1.85 بوصة وبدقة 390 × 450 بكسل، مع سطوع محلي أقصى يصل إلى 1200 شمعة، وهو ما يفترض أن يوفر رؤية جيدة للشاشة في الأماكن الخارجية وتحت ضوء الشمس المباشر.

كما تدعم الساعة خيار الشاشة الدائمة التشغيل AOD بالألوان، ما يسمح للمستخدم بالاطلاع على الوقت وبعض الإشعارات الأساسية دون الحاجة إلى رفع المعصم أو لمس الشاشة.

Redmi Watch 6 Active

تصميم خفيف وبسيط
 

تزن الساعة نحو 26 جراما فقط، بينما يبلغ سمكها 9.9 ملم. وتأتي بإطار متوسط ذي حواف مسطحة، مع زر جانبي واحد للتحكم في واجهة المستخدم، فيما تغطي الشاشة طبقة من الزجاج المنحني بتقنية 2.5D.

وتستخدم الساعة نظاما سريعا لتغيير الأساور، وتتوفر عند الإطلاق بثلاثة ألوان رئيسية: الفضي، والوردي البرتقالي، والأسود أو الرمادي الداكن.

بطارية تدوم حتى 18 يوما


تعتمد الساعة على بطارية بسعة 470 مللي أمبير في الساعة، وتقدر شاومي عمر البطارية بنحو 18 يوما عند استخدام وضع توفير الطاقة المقيد، بينما ينخفض إلى حوالي 12 يوما في الاستخدام اليومي المعتاد.

وفي حال تفعيل الشاشة الدائمة التشغيل مع استمرار تشغيل ميزات المراقبة الصحية بشكل منتظم، تتراجع مدة التشغيل إلى نحو 6 أيام.

مكالمات عبر البلوتوث ومدفوعات إلكترونية


تحتوي الساعة على ميكروفون مدمج يتيح إجراء المكالمات عبر البلوتوث، كما تدعم الردود النصية السريعة، بحيث يمكن للمستخدم الرد على الرسائل الأساسية دون الحاجة إلى إخراج الهاتف.

وتدعم الساعة كذلك عمليات الدفع باستخدام رموز QR عبر خدمتي WeChat Pay وAlipay، إلا أن هذه الميزة لن تكون متاحة عند الإطلاق، ومن المقرر إضافتها من خلال تحديث للبرمجيات في وقت لاحق من سبتمبر.

أكثر من 140 نشاطا رياضيا


على صعيد اللياقة البدنية، تدعم Redmi Watch 6 Active تتبع أكثر من 140 نوعا من التمارين الرياضية، مع إمكانية التعرف تلقائيا على بعض الأنشطة الشائعة.

كما تراقب الساعة معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم، والنوم، والتوتر، ويمكنها إرسال تنبيهات عند اكتشاف ارتفاع غير طبيعي في معدل ضربات القلب أو انخفاض مستوى الأكسجين في الدم.

دعم آيفون وApple Health


لا تقتصر الساعة على أجهزة أندرويد، إذ تتوافق أيضا مع أجهزة iOS، ويمكن للمستخدم مزامنة بيانات التمارين مباشرة مع تطبيق Apple Health.

كما يمكن استخدام الساعة كجهاز تحكم عن بعد لالتقاط الصور بواسطة كاميرا آيفون، وتتوافر الساعة حاليا للبيع في الفلبين بسعر 42 دولار أمريكي.

ساعة ذكية Redmi Watch 6 Active شاومي

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