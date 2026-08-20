قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلال أم بدعة.. هل يجوز التهادي بـ حلوى المولد النبوي بين الناس؟
جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين ويحذر من فتاوى غير صحيحة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة فلوريس الإندونيسية مجددًا
قراءة آية الكرسي بعد الصلاة.. ثواب عظيم وفضل المداومة عليها عقب الفرائض
أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إغلاق التحقيق في مقتل عاملة إغاثة بغزة
متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط
مقـ ـتل 4 وإصابة 23 إثر هجوم روسي واسع على كييف
المرافق والتصالح في مخالفات البناء.. متى تحصل العقارات المخالفة على الكهرباء والمياه؟
دعاء المولد النبوي الشريف.. احرص عليه في هذه الأيام المباركة
روائح خانقة بالنبطية وكفرجوز.. اتهامات باستخدام الفوسفور خلال الغارات الإسرائيلية على لبنان
للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. طريقة التقديم فى أكاديمية الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي توقف دعم 6 أجهزة جديدة.. بينها Xiaomi 12S Pro وRedmi Note 12R

Xiaomi
Xiaomi
شيماء عبد المنعم

حدثت شركة شاومي قائمة الأجهزة التي لم تعد تحصل على دعم الصيانة البرمجية، مضيفة إليها عددا من الهواتف والأجهزة اللوحية، من بينها Xiaomi 12S Pro وXiaomi 12 Lite وRedmi Note 12R.

وتعني إضافة أي جهاز إلى قائمة نهاية الدعم EOL توقف الشركة عن طرح تحديثات النظام والميزات الجديدة له، بما في ذلك تحديثات HyperOS والتحديثات الأمنية الشهرية.

ومع ذلك، قد تطرح شاومي تحديثات أمنية استثنائية في حال اكتشاف ثغرة خطيرة تهدد مستخدمي أحد الأجهزة التي خرجت من فترة الدعم.

الأجهزة التي توقف دعمها


وشملت القائمة الجديدة 6 أجهزة، هي:

Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12 Lite
Redmi Pad SE
Redmi Note 12R
Redmi 12R
Redmi 12 5G

الأجهزة التي توقف دعمها


وتواصل شاومي تحديث قائمة الأجهزة التي وصلت إلى نهاية دورة دعمها بشكل دوري، لتوضيح الطرازات التي لم تعد مؤهلة للحصول على تحديثات برمجية جديدة.

ولا يعني توقف الدعم أن الأجهزة ستتوقف عن العمل، إذ يمكن للمستخدمين مواصلة استخدامها بصورة طبيعية، لكنهم لن يحصلوا على تصحيحات لمعالجة الثغرات الأمنية الجديدة، كما سيفقدون إمكانية الوصول إلى الميزات التي تقدمها الإصدارات المستقبلية من HyperOS.

هل حان وقت تغيير الهاتف؟


إذا كان جهازك مدرجا ضمن قائمة نهاية الدعم، فقد يصبح الانتقال إلى هاتف أحدث خيارا أكثر أمانا على المدى الطويل، خصوصا مع استمرار تطور أنظمة التشغيل وظهور ثغرات أمنية جديدة.

وتستعد شاومي لإطلاق HyperOS 4، المبني على أندرويد 17، مع تغييرات كبيرة على مستوى التصميم وميزات جديدة، ما قد يجعل الترقية إلى جهاز أحدث أكثر جاذبية لمستخدمي الهواتف التي انتهى دعمها.

ويشار إلى أن شاومي أعلنت رسميا عن برنامج النسخة التجريبية من نظام HyperOS 4، كاشفة عن قائمة الأجهزة المؤهلة ومواعيد طرح التحديث، وينقسم البرنامج التجريبي إلى 3 دفعات، على أن يبدأ طرح الدفعة الأولى اعتبارا من 14 أغسطس.

شاومي قائمة نهاية الدعم تحديثات HyperOS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

تجديد بطاقة الرقم القومي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

جنيهات ذهب

1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

البكالوريا المصرية

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

المجموع من 100 درجة منها 5 على المواظبة والسلوك|قرار عاجل لتلاميذ ابتدائي دفعة 2027

حالة الطقس غدا الخميس

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

ترشيحاتنا

النجم شريف منير

شريف منير: فخور بحفل مهرجان القلعة وانتظروا مفاجآت جديدة

حودة وحكيم

حكيم وحودة يفتتحان الموسم السابع من مزيكا صالونات

محمد دياب

الأجدع والأطيب.. محمد دياب يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية

بالصور

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

BYD تكشف عن Denza N8 الكهربائية.. مدى يتجاوز 1000 كيلومتر وشحن قياسي خلال 5 دقائق

Denza N8
Denza N8
Denza N8

بالأسود المثير.. بوسى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد