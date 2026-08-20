شاومي توقف دعم 6 أجهزة جديدة.. بينها Xiaomi 12S Pro وRedmi Note 12R

حدثت شركة شاومي قائمة الأجهزة التي لم تعد تحصل على دعم الصيانة البرمجية، مضيفة إليها عددا من الهواتف والأجهزة اللوحية، من بينها Xiaomi 12S Pro وXiaomi 12 Lite وRedmi Note 12R.

وتعني إضافة أي جهاز إلى قائمة نهاية الدعم EOL توقف الشركة عن طرح تحديثات النظام والميزات الجديدة له، بما في ذلك تحديثات HyperOS والتحديثات الأمنية الشهرية.

ومع ذلك، قد تطرح شاومي تحديثات أمنية استثنائية في حال اكتشاف ثغرة خطيرة تهدد مستخدمي أحد الأجهزة التي خرجت من فترة الدعم.

الأجهزة التي توقف دعمها



وشملت القائمة الجديدة 6 أجهزة، هي:

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Lite

Redmi Pad SE

Redmi Note 12R

Redmi 12R

Redmi 12 5G

الأجهزة التي توقف دعمها



وتواصل شاومي تحديث قائمة الأجهزة التي وصلت إلى نهاية دورة دعمها بشكل دوري، لتوضيح الطرازات التي لم تعد مؤهلة للحصول على تحديثات برمجية جديدة.

ولا يعني توقف الدعم أن الأجهزة ستتوقف عن العمل، إذ يمكن للمستخدمين مواصلة استخدامها بصورة طبيعية، لكنهم لن يحصلوا على تصحيحات لمعالجة الثغرات الأمنية الجديدة، كما سيفقدون إمكانية الوصول إلى الميزات التي تقدمها الإصدارات المستقبلية من HyperOS.

هل حان وقت تغيير الهاتف؟



إذا كان جهازك مدرجا ضمن قائمة نهاية الدعم، فقد يصبح الانتقال إلى هاتف أحدث خيارا أكثر أمانا على المدى الطويل، خصوصا مع استمرار تطور أنظمة التشغيل وظهور ثغرات أمنية جديدة.

وتستعد شاومي لإطلاق HyperOS 4، المبني على أندرويد 17، مع تغييرات كبيرة على مستوى التصميم وميزات جديدة، ما قد يجعل الترقية إلى جهاز أحدث أكثر جاذبية لمستخدمي الهواتف التي انتهى دعمها.

ويشار إلى أن شاومي أعلنت رسميا عن برنامج النسخة التجريبية من نظام HyperOS 4، كاشفة عن قائمة الأجهزة المؤهلة ومواعيد طرح التحديث، وينقسم البرنامج التجريبي إلى 3 دفعات، على أن يبدأ طرح الدفعة الأولى اعتبارا من 14 أغسطس.