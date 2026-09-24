"الأفريقي للتنمية" يقدم 240 مليون دولار لدعم شبكة مياه الشرب وإنتاج الفوسفات بتونس

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وقعت تونس والبنك الأفريقي للتنمية اتفاقيتي تمويل في تونس بقيمة 240 مليون دولار، وذلك بهدف تحديث أنظمة مياه الشرب في محيط العاصمة تونس، والمساعدة في إعادة تأهيل وحدات الإنتاج المتقادمة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي (GCT).

وتوفر الاتفاقية الأولى قرضاً بقيمة 111.5 مليون يورو للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) لتنفيذ "مشروع تحسين الأداء الفني والطاقي لشبكة مياه الشرب في تونس الكبرى" (PAP-GT).

أما التسهيل الثاني فهو عبارة عن قرض بقيمة 110 ملايين دولار للمجمع الكيميائي التونسي (GCT) -بضمان سيادي- لتمويل "مشروع دعم التأهيل البيئي وتحديث وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي" (PAER-GCT).

وسيموّل مشروع (PAER-GCT) استثمارات في مواقع شركة فوسفات قفصة في كل من قابس والصخيرة والمظيلة لتحسين أدائها البيئي والتشغيلي.

ووقع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي ومحافظ تونس لدى مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، اتفاقيات الضمان الحكومي مع مالين بلومبرج، نائبة المدير العام للبنك لمنطقة شمال أفريقيا ومديرة مكتب البنك في تونس.

وقال عبد الحفيظ: "تتماشى المشاريع مع أولويات خطة التنمية في تونس للفترة 2026-2030، ولا سيما الركيزة المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والمائي والحفاظ على بيئة سليمة".

ويهدف مشروع المياه إلى جعل إمدادات مياه الشرب أكثر كفاءة لما يقرب من 2.9 مليون نسمة في منطقة تونس الكبرى.

وسيتضمن المشروع أيضاً مكوناً للرقمنة يشمل تركيب 120 ألف عداد ذكي تخدم حوالي 500 ألف نسمة، وإنشاء أنظمة للقياس والإدارة عن بُعد.

وتندرج كلتا الاتفاقيتين في إطار الشراكة بين البنك الأفريقي للتنمية وتونس لدعم أولويات خطة التنمية الوطنية للبلاد للفترة 2026-2030، والتي تشمل تحديث البنية التحتية، والتحول الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتحسين الخدمات الأساسية.