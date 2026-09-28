متحدث الحكومة: جاري العمل على أكثر من تصور لمؤتمر أكتوبر.. فيديو

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد مؤتمر الحكومة المقرر عقده بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن المؤتمر سيكون في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ولن يكون مؤتمرًا مفتوحًا، بل محدودًا، خاصة بالملفات التي سيتم مناقشتها.

وقال محمد عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وأكثر من تصور يتم العمل عليه، وحال الموافقة على التصور المناسب، سيكون هناك إعلان مباشرة بكل التفاصيل.

بالنسبة لملف تشجير المحاور المرورية والطرق، أشار متحدث الحكومة إلى أن أكثر من تصور لتشجر المحاور المرورية سيتم تطبيقها، وهي بمثابة هوية يتم تطبيقها، تبدأ بإطار عام، ثم إطار خاص بكل محافظة، وفقًا لطبيعة التربة والمناخ، كما أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات الرئيس السيسي بشأن التشجير.