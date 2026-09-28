نشأت الديهي: الحكومة في امتحان كشف حساب أمام الرئيس والشعب بأكتوبر المقبل

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن استعدادات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعقد مؤتمر خلال شهر أكتوبر، لتقديم كشف حساب عن أداء الحكومة ومصارحة الرأي العام بما تحقق خلال السنوات الماضية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن الحكومة تستعد لعقد اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لتقديم عرض شامل حول ما جرى إنجازه في مختلف القطاعات، موضحًا أن كل وزير سيقدم كشف حساب عن أداء وزارته، على أن يتناول ما تحقق منذ عام 2014 وحتى عام 2026.

وأوضح أن كشف الحساب لن يقتصر على استعراض الإنجازات، وإنما سيتضمن أيضًا ما لم يتم تحقيقه وأسباب عدم النجاح في بعض الملفات، إلى جانب الاعتراف بالأخطاء وتقييم ما تم إنجازه بصورة واضحة أمام الرئيس والرأي العام.

وأشار الديهي إلى أن كشف الحساب سوف يشمل كل القطاعات، مثل الموانئ والأنفاق، وستتضمن عرضًا لما كانت تستهدفه الدولة خلال السنوات الماضية، وما تم تنفيذه فعليًا، مؤكدًا أن الهدف هو إجراء تقييم شامل للمخرجات والجهود التي بذلت خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى 2026.

وأضاف أن تقديم كشف حساب حقيقي يتطلب استعراض الوضع الذي كانت عليه الدولة في السابق، وما وصلت إليه حاليًا، مع الوقوف على نقاط النجاح والإخفاق، مؤكدًا أهمية أن يكون كل مسؤول قادرًا على عرض ما قامت به وزارته أمام الرئيس والمواطنين.

ولفت الديهي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن شدد، خلال مناسبات افتتاح المشروعات، على أن ما تحقق يمثل خطوات ضمن مسار طويل، قائلاً إن طموحات الدولة كبيرة في ظل زيادة عدد السكان واتساع احتياجات المجتمع.

وأكد أن مؤتمر كشف الحساب يمثل فرصة لاستعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتحديد ما يحتاج إلى مزيد من العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع طموحات الدولة وتحدياتها.