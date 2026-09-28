متحدث الحكومة: مؤتمر أكتوبر يرصد مشاكل المواطنين ويضع حلول لها.. فيديو

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، استعدادًا لمؤتمر أكتوبر الذي سيتم عقده خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مؤتمر الحكومة سيكون المستهدف منه المكاشفة والرد على ردود المواطنين، وسيتم الخروج منه بتوصيات ومخرجات وقرارات وتوصيات تنفيذية على أرض الواقع.

وتابع: سيكون هناك رصد لمشاكل المواطنين وتحليلها ووضع حلول لها، وإيجاد حلول لهذه مشاكل، كما أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت برصد ما يأتي في الإعلام من مشاكل يعاني منها المواطن.

وأشار محمد عادل إلى أن رئيس الوزراء استمع لكافة الوزراء إلى التحديات التي تواجه كل وزارة وفقًا لتخصصها في اجتماعات، وسيتم عرضها مجددًا على دولة رئيس الوزراء، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسات حوارية مع أساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين للوصول إلى شعور المواطن بأن الدولة استمعت إليه.