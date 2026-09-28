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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تلغي تأشيرات 27 مسؤولًا من أمريكا اللاتينية وأفراد أسرهم

أمريكا
أمريكا
أ ش أ

 ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تأشيرات 27 مسؤولًا ومسؤولًا سابقًا من دول أمريكا اللاتينية وأفراد من عائلاتهم، بينهم المدعي العام الحالي في بوليفيا روجر مارياسا، على خلفية اتهامات بالفساد.

وتشمل قائمة المستهدفين، حسبما أفادت أسوشيتد برس، مسؤولين حاليين وسابقين من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، وهي الدول الثلاث الأخيرة التي زارها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت الإدارة الأمريكية إن إلغاء التأشيرات يأتي في إطار جهود أوسع لمكافحة الفساد، لا سيما الجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات والاتجار بالبشر، ضمن ما يعرف بكتلة «درع الأمريكتين» التي أنشأها الرئيس ترامب في وقت سابق من العام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات إلغاء التأشيرات اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن القائمة تضم المدعي العام البوليفي روجر مارياسا وعددًا من المدعين العامين والقضاة في بوليفيا.

كما شملت الإجراءات مواطنين كولومبيين، من بينهم رجل أعمال بارز ونائب، إلى جانب مواطنين اثنين من الإكوادور وقاضٍ بيروفي.

وتأتي الخطوة في إطار تشديد إدارة ترامب إجراءاتها ضد مسؤولين تتهمهم بالضلوع في ممارسات فساد أو أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمريكا اللاتينية

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