أنتم صورة مشرّفة لنا.. سفير العراق بالقاهرة يستقبل بعثة منتخب بلاده للمكفوفين

استقبل سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور قحطان طه خلف، اليوم ، بعثة منتخب العراق لكرة القدم للمكفوفين، المشارك في البطولة الدولية الودية المقامة في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية.

وأكد السفير، خلال اللقاء، دعم السفارة العراقية ومساندتها للرياضيين من أصحاب الهمم، مشيداً بما يتحلون به من عزيمة وإصرار وروح تحدٍّ، وبمشاركتهم الفاعلة في البطولات الرياضية الدولية، وتمثيلهم العراق في المحافل الدولية والأولمبية.

وقال إن مشاركة الرياضيين من أصحاب الهمم في المنافسات الرياضية الدولية تمثل صورة مشرّفة عن العراق، وتعكس ما يمتلكه أبناؤه من قدرات وإرادة في تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات، متمنياً للمنتخب التوفيق والنجاح في مشاركته الرياضية.