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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحسرة.. عصام الشوالي يفتح النار على منتخب تونس بعد التعادل مع بوتسوانا

تونس ضد بوتسوانا
تونس ضد بوتسوانا
إسراء أشرف

عبر المعلق التونسي عصام الشوالي عن غضبه الشديد من مستوى منتخب بلاده، عقب التعادل مع بوتسوانا بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وفشل منتخب تونس في تحقيق انتصاره الأول تحت قيادة المدرب معين الشعباني، بعدما اكتفى بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي، عقب التعادل في الجولة الأولى أمام أوغندا 1-1، ليرفع رصيده إلى نقطتين في صدارة المجموعة الثامنة مؤقتًا، انتظارًا لمواجهة ليبيا وأوغندا.

وانتقد الشوالي أداء لاعبي المنتخب بشدة خلال تعليقه على المباراة عبر شبكة «بي إن سبورتس»، معتبرًا أن المستوى الحالي لا يتناسب مع تاريخ الكرة التونسية، وقال: «لا يمكن مقارنة هؤلاء اللاعبين بأمثال مهدي النفطي ونبيل تايدر وعادل الشاذلي وشوقي بن سعادة.. كفاكم عبثًا بتاريخ الكرة التونسية».

وأضاف المعلق التونسي: «لست مختصًا، لكن بعد كل هذه الإخفاقات، حتى لو انتصرنا اليوم، يجب تسريح معظم الفريق واختيار أسماء أخرى، ثم نصبر ونضحي. في النهاية، الجواب واضح من عنوانه، لن تنصلح الأمور».

وشبه الشوالي الوضع الحالي للمنتخب التونسي بـ«جرعات أكسجين خفيفة ستعقبها أزمات كبيرة في التنفس»، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى «حل جذري وليس مسكنات».

كما وجه انتقادات حادة إلى بعض اللاعبين، متهمًا إياهم بالسعي إلى اكتساب صفة اللاعب الدولي لتعزيز فرصهم في الاحتراف، قائلًا: «الآن معظم اللاعبين الذين ينضمون إلى المنتخب يبحثون فقط عن إضافة صفة لاعب دولي إلى سيرتهم الذاتية، حتى يعززوا فرصهم الاحترافية».

وتابع: «أي تونسي أمام هذه الروح وهذا الأداء الضعيف يشعر أن بإمكانه أن ينضم أيضًا إلى المنتخب التونسي»، في إشارة إلى حجم الانتقادات التي وجهها للمستوى الذي ظهر به الفريق أمام بوتسوانا، صاحبة التصنيف المتأخر عالميًا.

ولم يتوقف غضب الشوالي عند صافرة النهاية، إذ وصف التعادل بأنه «خيبة كبرى»، وقال: «والله لو يزيدونا ساعة أخرى لن نسجل. بعد نقطتين، المنتخب التونسي يواصل السقوط الحر في كرة القدم الأفريقية، ووصوله إلى كأس أمم أفريقيا أصبح مهددًا أكثر من أي وقت مضى».

واختتم الشوالي حديثه بالتأكيد على ضرورة إجراء تغييرات حقيقية، قائلًا: «خيبة أمل كبرى، لكن هذه هي حدود الإمكانيات، لكن يلزم الإصلاحات»، مشددًا على أن استمرار المنتخب على النهج الحالي لن يقوده إلى النتائج المطلوبة.

منتخب تونس تونس تعادل تونس الشوالي عصام الشوالي

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