تعرف على الجهاز الكامل لموكوينا في نادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعيين الجنوب أفريقي رولاني موكوينا مديرا فنيا جديدا للنادي خلال الفترة المقبلة خلفا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الذي رحل عن مهمة تدريب النادي بعد سنوات تخللها العديد من الإنجازات والبطولات محليا وقاريا وعالميا.

ويقود النادي في المرحلة المقبلة جهازا فنيا على النحو التالي:

رولاني موكوينا .. المدير الفني (جنوب أفريقيا)

محمد ناجي جدو .. مدرب

وينديل روبنسون .. مدرب (جنوب أفريقيا)

ساينسيمبا باديلا .. مدرب مساعد (جنوب أفريقيا)

فؤاد شريط .. مدرب حراس مرمى (الجزائر)

محمد رمضان .. مدرب الأحمال (المغرب)

إسلام جمال .. معد بدني

سعيد النحاس .. محلل أداء

محمد داوود .. محلل أداء

إلى جانب استمرار الجهاز الإداري والطبي في مهام عمله بالنادي كما هو.