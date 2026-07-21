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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسهم شركات الدفاع البريطانية ترتفع بعد تعيين وزير الدفاع السابق جون هيلي وزيرا للخزانة

أسهم شركات الدفاع البريطانية ترتفع بعد تعيين وزير الدفاع السابق جون هيلي وزيرا للخزانة
أسهم شركات الدفاع البريطانية ترتفع بعد تعيين وزير الدفاع السابق جون هيلي وزيرا للخزانة
أ ش أ

افتتح مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني، الذي يضم كبرى الشركات المدرجة، تعاملات صباح اليوم /الثلاثاء/ على انخفاض طفيف بنسبة 0.3%، إلا أن أسهم عدد من أكبر شركات الدفاع سجلت مكاسب ملحوظة، وسط تفاؤل المستثمرين بتعيين وزير الدفاع السابق جون هيلي وزيرًا للخزانة.

وارتفع سهم شركة "بابكوك إنترناشيونال" بنسبة 4%، فيما صعد سهم "بي إيه إي سيستمز" بنسبة 2.4%. وعلى مؤشر فاينانشال تايمز 250، ارتفع سهم كيوينتيك بنسبة 3.5%.

ويأمل المستثمرون أن يستغل جون هيلي منصبه الجديد لزيادة الإنفاق الدفاعي، وربما من خلال إصدار “سندات دفاع”، وهي أداة اقتراض تُخصص حصيلتها للإنفاق العسكري فقط، وكان قد دعا إليها سابقًا خلال توليه مناصب حكومية.

لكن كريس بوشامب كبير محللي الأسواق لدى شركة الوساطة "آي جي" حذر من أن تعيين جون هيلي لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب فورية لقطاع الدفاع.. وقال "إن وزير الخزانة سيواجه العديد من المطالب المتنافسة، ولن يكون مجرد ممثل لوزارة الدفاع داخل مقر وزارة الخزانة".

وأضاف: أن خبرة جون هيلي جعلته مرشحًا طبيعيًا لتولي المنصب، كما أنه يمثل نهجًا وسطيًا بين إد ميليباند وشبانة محمود، إلا أنه لن يكون من السهل توفير أموال إضافية كبيرة لقطاع الدفاع، خاصة في ظل انشغال رئيس الوزراء الجديد بتقديم التزامات واسعة النطاق لزيادة الإنفاق في مجالات أخرى.

مؤشر فاينانشال تايمز الشركات المدرجة وزير الدفاع السابق جون هيلي ارتفع سهم شركة بابكوك إنترناشيونال

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