القبض على عاطل تعدى على جدته المسنة بالضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات "مسنة" من قيام حفيدها بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بالغربية.





وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة من (سيدة مسنة 77 عام "مصابة بكدمات متفرقة" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (حفيدها –مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات عائلية بينهما .



أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









