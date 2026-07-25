صعود الجنيه الذهب بدعم مكاسب المعدن الأصفر عالميًا



شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم السبت 25 يوليو 2026، مدعومة بصعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، لتسجل مختلف الأعيرة مكاسب طفيفة، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 50 جنيهًا مقارنة بآخر تحديث.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6825 جنيهًا للبيع و6765 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، 5970 جنيهًا للبيع و5920 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات.



كما سجل عيار 18 نحو 5115 جنيهًا للبيع و5075 جنيهًا للشراء، فيما بلغ عيار 14 3980 جنيهًا للبيع و3945 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 47760 جنيهًا للبيع و47360 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت 50 جنيهًا، بينما سجلت أوقية الذهب في السوق المحلية 212215 جنيهًا للبيع و210435 جنيهًا للشراء، في حين وصلت الأوقية عالميًا إلى 4046.45 دولارًا.

كما سجل دولار الصاغة نحو 52.44 جنيهًا، مقابل 51.35 جنيهًا للدولار في البنوك، وهو ما يعكس استمرار الفارق بين سعر صرف الدولار في سوق الذهب والسوق المصرفية.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا، وسط زيادة الطلب على المعدن النفيس وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية، وهي عوامل تدعم استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتطورات الأسواق العالمية وحركة الطلب المحلي.