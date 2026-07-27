كواليس جديدة في جريمة مقتل مسنة على يد ابنتها بالإسكندرية

ما زالت الجريمة المروعة التي شهدتها منطقة سيدي بشر قبلي شرق الإسكندرية تثير صدمة واسعة بين المواطنين، بعدما أقدمت سيدة على قتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقتهما السكنية، في واقعة لا تزال تفاصيلها تتكشف تباعًا أمام جهات التحقيق.

تفاصيل المعاينة

ووفقًا للمعاينات والتحريات، وقعت الجريمة داخل الشقة رقم 43 بأحد العقارات بمنطقة سيدي بشر قبلي التابعة لحي المنتزه، حيث مكثت المتهمة داخل الشقة لمدة تقارب 48 ساعة عقب ارتكاب الواقعة، في الوقت الذي قامت فيه بإخفاء أجزاء من جثمان والدتها داخل أماكن متفرقة بالشقة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة قامت بتقطيع الجثمان إلى عدة أجزاء، ثم أخفت بعضها داخل ثلاجة المنزل، بينما وضعت أجزاء أخرى في أكياس وحقيبة داخل إحدى الغرف، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة ظلت داخل الشقة طوال تلك الفترة، تتعامل بصورة اعتيادية رغم وجود بقايا الجثمان، إلى أن نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبطها.

وعقب معاينة مسرح الجريمة واستجواب المتهمة، قررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات، مع إحالتها إلى الطب النفسي المختص لإجراء الفحوص اللازمة وبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.