قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات النيوزيلندية
اعتزال السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكم نهائي بطولة كأس العالم
طفرة جديدة للصادرات الغذائية المصرية.. 3.77 مليار دولار بنمو 10.5%
من سفح الأهرامات: الأهلي يزيح الستار عن أضخم عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية
الاحتلال يقتحم معهد التدريب التقني بقلنديا شمال القدس ويحتجز العاملين
2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة.. التخصصات ورابط التقديم
600 ضباط ودبلوماسي إسرائيلي يحذرون ترامب من الإرهاب في الضفة
أعلى راتب في تاريخه.. أرسنال يجهز عرض القرن لخطف فينيسيوس
الصحة: توزيع 505 أجهزة أشعة على المحافظات.. وإجراء 14 ألف فحص متنقل العام الماضي
يدعوت إحرونوت: العثور على جثة مجندة إسرائيلية في قاعدة عسكرية وسط إسرائيل
مبابي: لن أضع وشمًا.. أريد أن يتذكرني الناس بما قدمته في الملعب
منال عوض: تنفيذ 134 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السيارات الهجينة تحسم المعركة.. تويوتا وهوندا وهيونداي في الصدارة

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
عزة عاطف

سادت القناعة في قطاع السيارات لسنوات طويلة بأن السيارات الهجينة (Hybrid) ليست سوى مرحلة انتقالية مؤقتة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل. 

غير أن سلوك المستهلكين أثبت عكس ذلك، حيث فضّل المشترون الاعتماد على السيارات الهجينة كـ خيار استراتيجي مثالي يجمع بين كفاءة استهلاك الوقود وسهولة الاستخدام اليومي. 

وأكّد تحليل حديث لمطبوعة "CNBC" أن شركات تويوتا وهوندا وهيونداي تسيطر حاليًا على نحو 86% من إجمالي مبيعات السيارات الهجينة في السوق الأمريكية، مما يعكس تحولاً جذرياً في مفاهيم القيمة لدى المشتري وإعادة توجيه الاستثمارات المستقبلية لشركات السيارات نحو هذه التكنولوجيا.

السهولة والتكيّف دون إجبار المستهلكين على تغيير عاداتهم

ترجع الهيمنة الكبيرة للشركات الآسيوية الثلاث إلى تقديم سيارات تناسب أنماط الحياة الحالية دون فرض قيود تشغيلية جديدة على السائقين. 

وفي الوقت الذي حاولت فيه معظم شركات السيارات إقناع المستهلكين بالانتقال السريع للسيارات الكهربائية والتكيف مع تحديات البنية التحتية ومحطات الشحن، قدمت تويوتا وهوندا وهيونداي سيارات هجينة تعمل بسلاسة تامة دون الحاجة لشاحن خانق في المنزل أو التخطيط المسبق لمحطات الشحن في الرحلات الطويلة. 

وتتيح هذه المنظومة خفض استهلاك الوقود والنفقات التشغيلية مع الحفاظ على تجربة القيادة التقليدية.

الاستثمار المتواصل والرهان الناجح على التقنية الهجينة

توجت النتائج الحالية عقودًا من الاستثمار المستمر في تطوير المحركات الهجينة؛ حيث واصلت تويوتا توسيع طرازاتها المعتمدة على هذه التقنية -مثل كامري وراب4 وجراند هايولاندر- في وقت ركزت فيه شركات منافسة جميع ميزانياتها التطويرية على السيارات الكهربائية فقط. 

وسارت هوندا وهيونداي على النهج ذاته عبر توفير نسخ هجينة عالية الكفاءة من طرازات CR-V وسيفيك وسوناتا وتوسان، مما منح هذه العلامات أسبقية هندسية وخبرة تصنيعية تصعب منافستها على المدى القريب.

إعادة تشكيل خطط الاستثمار والتطوير لدى شركات السيارات

يعيد استحواذ 3 شركات على ما يقرب من 9 سيارات من بين كل 10 سيارات هجينة مباعة رسم خارطة الاستثمارات في قطاع المحركات لعام 2026 الحالي؛ إذ تتجه كبرى الشركات لإعادة توجيه مليارات الدولارات نحو تطوير محركات هجينة جديدة لتلبية الطلب المتزايد. 

وتؤكد اتجاهات السوق أن المشترين لم يرفضوا التطور التقني، بل اختاروا الحلول الأكثر ملاءمة لواقعهم اليومي ولنفقاتهم التشغيلية.

السيارات الهجينة السيارات 2026 مبيعات تويوتا الهجينة هيونداي وهوندا هايبرد سيارات تويوتا 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أفشة

مستحقاتنا كاملة.. شروط أفشة وشريف قبل الرحيل عن الأهلي

الكاف

اتحاد الكرة: الكاف لم يرفض مقترح زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. وتطبيقه يبدأ الموسم المقبل

ترشيحاتنا

الطلاق

هل يقع الطلاق بالتوقيع على القسيمة دون تلفظ الزوج به.. عالم أزهري يوضح

شيخ الأزهر

الجامع الأزهر يختتم قراءة «الجامع الكبير» و«الشمائل المحمدية» في احتفالية علمية.. غدًا

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. الأزهر يحذر من انتشار لينكات مزيفة.. استعلم الآن هنا الرابط الصحيح

بالصور

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد