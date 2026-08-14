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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هناء الشوربجي: محمد صبحي ديكتاتور.. ولكن!

هناء الشوربجي
هناء الشوربجي
أحمد البهى

أكدت الفنانة هناء الشوربجي، أن الفنان محمد صبحي ليس ديكتاتور بالمعني السلبي أو الدارج كما يعتقد البعض.  

وقالت هناء الشوربجي في تصريحات خاصة لصدي البلد : محمد صبحي ديكتاتور وكلن  ليس بالمعنى الدارج، فهو يتناقش مع الممثل في كافة التفاصيل قبل بداية أي عمل، سواء المواعيد أو تفاصيل الشخصية أو غيرها، وحين يتم الاتفاق على كل تلك التفاصيل، يطلب من الممثل أن يلتزم بكل تلك الأمور.

وتضيف أنه يعشق الالتزام، ويكون «ديكتاتور في الصح مش الغلط»، ومن أكثر الأشياء التي يحب أن يلتزم بها الممثل، حسب الاتفاق، هي المواعيد.

وتابعت أنه حين التحقت بمعهد الفنون المسرحية، كان الفنان محمد صبحي في السنة الثانية، وقد ساعدني في مذاكرة المشاهد التي تقدمت بها في اختبارات معهد الفنون المسرحية، ومن هنا بدأت صداقة تجمعني بالفنان محمد صبحي، خاصة أنه تزوج فيما بعد من صديقة عمري، وأصبحت هناك صداقة عائلية تجمعنا، ومن هنا جاءت علاقة عمل جمعتنا لسنوات.

هناء الشوربجي محمد صبحي الفنان محمد صبحي

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