نزل ينقذهم غرق معاهم.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص داخل بيارة صرف صحي بسوهاج

شهدت قرية العوامر قبلي بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعد مصرع 3 أشخاص داخل بيارة صرف صحي أثناء أعمال التطهير، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الوفاة وبيان تفاصيلها.

استغاثة من داخل البيارة تنتهي بمأساة

وكشف شهود عيان وأهالي القرية تفاصيل اللحظات الأخيرة في الواقعة، موضحين أن الشخص الثالث، ويدعى أحمد ج ص، 29 عامًا، من أبناء قرية العوامر قبلي، كان يمتلك محلًا لتصليح وبيع الموتوسيكلات بالقرب من موقع البيارة.

وأضاف الشهود أن «أحمد» سمع نداء استغاثة صادرًا من داخل البيارة، بعدما كان شخصان بداخلها خلال أعمال التطهير، فلم يتردد في محاولة مساعدتهما، وسارع بالنزول إلى داخل البيارة لإنقاذهما إلا أن محاولة الإنقاذ تحولت إلى مأساة، بعدما لم يتمكن أحمد من الخروج، ليلقى مصرعه داخل البيارة برفقة الشخصين اللذين حاول إنقاذهما، لتخطف الواقعة أرواح 3 أشخاص في مشهد خيم عليه الحزن بين أهالي القرية.

أسماء ضحايا بيارة الصرف الصحي

وأسفرت الواقعة عن مصرع كل من أحمد ج ص، 29 عامًا، من قرية العوامر قبلي، وصبري م أ، 44 عامًا، عامل بشركة مقاولات، وعلي أ م، عامل بشركة مقاولات.

وتم نقل جثامين المتوفين عقب انتشالها من موقع الحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطب الشرعي، تمهيدًا لتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق.

وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص ملابسات الحادث، وسماع أقوال شهود العيان، للوقوف على كيفية وقوعه والأسباب التي أدت إلى وفاة الأشخاص الثلاثة، مع انتظار ما يسفر عنه تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.