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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 285 حصان.. إطلاق لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت

لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت
لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت
صبري طلبه

كشفت لينكون عن نوتيلوس موديل 2027 الجديدة، التي تظهر ضمن تحديثات "فيس ليفت" والتي شملت عددًا من التفاصيل الخارجية، إلى جانب مجموعة من التجهيزات داخل المقصورة، وتأتي السيارة ضمن فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع استمرار الاعتماد على منظومة بنزين تيربو، إلى جانب خيار هجين.

لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت

حصلت نوتيلوس الجديدة على مجموعة من التغييرات في التصميم الخارجي، تركزت بشكل أساسي في الواجهة الأمامية، وتشمل أبرز التفاصيل الجديدة مصابيح أمامية أصبحت أكثر نحافة مقارنة بالتصميم السابق.

لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت

وجاء غطاء المحرك بتصميم محدث يمنح المقدمة مظهرًا مختلفًا، كما حصلت السيارة على شبكة أمامية عريضة باللون الأسود، بينما خضع الصادم الأمامي بدوره لإعادة تصميم ضمن حزمة التحديثات التي تميز موديل 2027،  مع جنوط تتراوح أحجامها بين 19 و22 بوصة. 

لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت

محرك لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت

تحافظ لينكون نوتيلوس 2027 على نفس المحرك صاحب الاربعة الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع شاحن تيربو، حيث يولد هذا المحرك قوة تبلغ 250 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 379 نيوتن متر. 

لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت

النظام الهجين يرفع القوة إلى 285 حصانًا

تتوفر نوتيلوس كذلك بمنظومة هجينة ترفع إجمالي القوة إلى 285 حصانًا، لتقدم بذلك مستوى أعلى من القوة مقارنة بمحرك البنزين منفردًا، ويأتي هذا الخيار ضمن توجه لينكون إلى توفير أكثر من منظومة حركة للطراز.

لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت

تجهيزات لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت

تولي لينكون اهتمامًا واضحًا بتجهيزات المقصورة في نوتيلوس 2027، إذ تأتي المقاعد الأمامية بإمكانية التعديل الكهربائي عبر 24 وضعية مختلفة، ولا تقتصر وظائف المقاعد على ضبط وضعية الجلوس، بل تتضمن أيضًا خصائص التدليك والتدفئة والتبريد.

لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت

وتأتي السيارة لينكون نوتيلوس 2027 فيس ليفت بشاشة بانورامية تمتد بعرض المقصورة وتأتي بقياس 48 بوصة، لتشكل أحد أهم ملامح التصميم الداخلي لنوتيلوس الجديدة، وإلى جانبها، تحصل السيارة على عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكي يتضمن خصائص للتحكم في المناخ داخل الصفوف الخلفية.

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