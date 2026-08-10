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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 7 نصائح لحماية المحرك في الصيف.. بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
كشفت شركة بولاريس الأمريكية عن مركبة RZR Pro R Boost الجديدة، التي تنتمي إلى فئة المركبات الجانبية المخصصة للقيادة خارج الطرق الممهدة، مع تركيز واضح على الأداء في التضاريس الصعبة والمسارات الصحراوية.

بتصميم الكوبيه.. ماذا تقدم أيقونة النجمة الألمانية GT؟
تعد مرسيدس AMG GT واحدة من أشهر السيارات الكوبيه الرياضية التي حملت شعار النجمة الألمانية، ونجحت عبر أجيالها المختلفة في ترسيخ حضورها بفضل التصميم العصري والقدرات الفنية المرتفعة.

7 نصائح لحماية محرك السيارة في فصل الصيف
تتعرض محركات السيارات لظروف تشغيل أكثر صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة أو التوقف لفترات في الزحام، حيث تعمل المنظومة الميكانيكية تحت درجات حرارة مرتفعة لفترات متواصلة. 

بنتلي فلاينج سبير 2027 .. فخامة بمفهوم السيدان| صور
تعود بداية بنتلي إلى عام 1919، عندما أسس والتر أوين بنتلي الشركة التي حملت اسمه في العاشر من يوليو من ذلك العام، لتبدأ بعدها رحلة ارتبطت بالسيارات عالية الأداء والهندسة المتقدمة.

مواصفات وأسعار فورد برونكو موديل 2026 في السعودية
تحافظ فورد برونكو على مكانتها كإحدى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المعروفة عالميًا، وتواصل حضورها في السوق السعودي من خلال موديل 2026 الذي يأتي بمجموعة من الفئات والخيارات الميكانيكية. 

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