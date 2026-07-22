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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بخدمات السمعيات

جهود طبية
جهود طبية
محمد عبد الفتاح

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان عن نجاحه فى إنهاء قوائم الإنتظار الخاصة بخدمات السمعيات، مع مواصلة دعم مرضى ضعف السمع من خلال تسليم 288 سماعة طبية منذ مطلع عام 2026، إلى جانب تسليم 10 أجهزة معالجة خارجية محدثة لزارعي القوقعة لأول مرة بمستشفيات الهيئة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد نشأت، رئيس قطاع إقليم الصعيد والمشرف على فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، إنه منذ بداية العام الجاري تم تسليم 288 سماعة طبية لمرضى ضعف السمع، بعد إجراء قياسات السمع اللازمة لكل حالة، وتحديد نوع السماعة المناسبة وفقًا للتقييم الطبي، ثم برمجتها وضبطها بما يتوافق مع الاحتياجات السمعية لكل مريض، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة ويحسن جودة الحياة.

وأوضح أن هذه الجهود تُوجت بنجاح الفرع في إنهاء قوائم الانتظار لخدمات السمعيات، بما يضمن حصول المستفيدين على خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل في التوقيت المناسب، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

جهود طبية

وأضاف رئيس قطاع إقليم الصعيد أنه لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، تم تسليم 10 أجهزة معالجة خارجية "سماعات القوقعة المحدثة" للأطفال من زارعي القوقعة، بما يسهم في تحسين كفاءة السمع لديهم، وتعزيز قدرتهم على التواصل والتعلم والاندماج في المجتمع، وذلك وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

 وأشار إلى أن تنفيذ ومتابعة خدمات السمعيات جرت بإشراف الدكتور حسن حمدي عبد المنعم، مسؤول ملف السمعيات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، في إطار حرص الهيئة على توفير أحدث التقنيات الطبية، وتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وتأهيلية متكاملة للمستفيدين.

وأكد الدكتور محمد نشأت أن إنهاء قوائم الانتظار يعكس جهود الهيئة المستمرة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتقديم خدمات صحية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمة في الوقت المناسب دون تأخير.

وأوضح أن خدمات السمعيات تُقدم بمستشفى المسلة التخصصي أيام الأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع، مع توافر احتياطي كافٍ من السماعات الطبية، بما يضمن تلبية احتياجات الحالات المستحقة بصورة مستمرة.

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