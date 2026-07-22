محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي باحتفالات 23 يوليو المجيدة

بعث، المحافظ المهندس عمرو لاشين برقية تهنئة إلى السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، داعياً المولى - عز وجل - أن يوفقه في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة .

وقال المحافظ - في نص برقيته - "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان، والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية، بتقدم إلى رئيس الجمهورية بخالص التهنئة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ، التى ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث ، ومبعث فخر وإعتزاز للشعب المصرى بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء .

وأضاف: أبناء المحافظة يتوجهون إلى المولى - عز وجل - بأن يوفق الرئيس قائداً للمسيرة الوطنية، ورباناً لسفينة الوطن، وأن يكلل جهوده بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الخير والتقدم والازدهار لمصر، وأن يعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المصرى بالأمن والاستقرار والتنمية.

وفي محافظة بني سويف، تقدم مدير مديرية أوقاف المحافظة الدكتور سعيد حامد، بالأصالةً عن نفسه ونيابةً عن جميع العاملين بالمديرية، بخالص التهنئة إلى رئيس الجمهوريه والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف و عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف والعاملين بالمديرية وأهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد فضيلته أن ثورة 23 يوليو ستظل ذكرى وطنية خالدة ومحطةً فارقةً في تاريخ مصر؛ بما رسخته من مبادئ الاستقلال والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، وما جسدته من إرادة وطنية أسهمت في تعزيز مكانة مصر.

وأشار إلى أن مصر تواصل مسيرتها الوطنية نحو البناء والتنمية، مستلهمةً من تاريخها وتضحيات أبنائها قوةَ العزيمة والإرادة، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق قيادتها الرشيدة، وأن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، وكل عام ومصر وشعبها بخير وعزة وكرامة.

كما تقدم القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الدكتور طارق على، بالتهنئة لرئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، متمنيا لمصر التقدم والرقى والازدهار.

كما بعث رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية الدكتور جان هنرى حنا، برقية تهنئة إلى ر ئيس الجمهورية، بهذه المناسبة عبر خلالها عن أصدق التهانى متمنيا لمصر دوام الأمن والأستقرار.

وفي محافظة المنيا، وجه المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ عماد كدوانى أسمى آيات التهنئة إلى رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وأبناء المحافظة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، متمنيًن لمصر دوام الأمن والاستقرار، وأن يواصل الوطن مسيرة التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.