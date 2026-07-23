أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر.. آخر تحديث

صعدت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه المصري الخميس 23 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديثات الموقع الالكتروني للبنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 23 يوليو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء:161.90جنيه.

سعر البيع: 167.01جنيه.

سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء:13.62جنيه.

سعر البيع: 13.69جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026 لنحو:

سعر الشراء:13.94جنيه.

سعر البيع: 13.99جنيه.

بلغ سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء:13.02جنيه.

سعر البيع: 14.10جنيه.

وسجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء:71.52جنيه.

سعر البيع: 72.59 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية

وارتفعت أسعار العملات الأجنبية بالتزامن مع صعود سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنحو 5 قروش.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026:

سعر الشراء: 51.03 جنيه.

سعر البيع: 51.13 جنيه.

بلغ سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026:

سعر الشراء: 35.81 جنيه.

سعر البيع: 36.06 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026:

سعر الشراء: 36.35 جنيه.

سعر البيع: 36.50 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026:

سعر الشراء: 58.47 جنيه.

سعر البيع: 58.68 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026:

سعر الشراء: 68.51 جنيه.

سعر البيع: 68.85 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026

سعر الشراء: 63.07 جنيه.

سعر البيع: 63.34 جنيه.

سجل سعر كورونا دانمركي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 7.82 جنيه.

سعر البيع: 7.85 جنيه.

بلغ سعر كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرياليوم الخميس 23 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 5.27 جنيه.

سعر البيع: 5.30 جنيه.

سجل سعر كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرياليوم الخميس 23 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 5.32 جنيه.

سعر البيع: 5.35 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصرياليوم الخميس 23 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 7.57جنيه.

سعر البيع: 7.59جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 31.47 جنيه.

سعر البيع: 31.57 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وفي نهاية يونيو الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 1.94 مليار دولار ليسجل نحو 55.072 مليار دولار مقابل 53.13 مليار دولار خلال مايو الماضي.