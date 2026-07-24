إيركايرو تُسيّر رحلة خاصة لنقل بعثة نادي بيراميدز إلى معسكر تركيا

سيّرت شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، رحلة جوية خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى تركيا، لإقامة المعسكر الإعدادي استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، وذلك في إطار دعمها للرياضة المصرية.

وتواصل إيركايرو تقديم خدمات الرحلات الخاصة (Charter Flights) وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يلبي احتياجات الأندية والمنتخبات الرياضية، ويعكس التزامها بدعم قطاعي الرياضة والطيران في مصر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته اليومية في المدينة التركية طوال فترة المعسكر على أن يخوض 4 مباريات ودية قوية سيتم الإعلان الكشف عن أطرافها خلال الأيام المقبلة.

وقرر المدير الفني رولاني موكوينا أن يرفع الحمل البدني وخوض تدريباته على فترتين صباحا ومساء في إطار برنامج الإعداد الموضوع للوصول بالفريق إلى أعلى معدل لياقة بدنية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وجاءت قائمة بيراميدز في تركيا على النحو التالي: