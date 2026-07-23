تشييع جثامين 3 من ضحايا حادث طريق مطروح الإسكندرية

شيّع أهالي قرى الأحراز والقلزم بمركز شبين القناطر، وقرية شبرا هارس بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، جثامين 3 من أبناء المحافظة الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.



وأُقيمت صلات الجنازة وسط حالة من الحزن والأسى، وحرص الأهالي والأقارب على المشاركة في تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وسادت حالة من الحزن خلال تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير، وسط مشاركة واسعة من الأهالي والأقارب، وانهيار أسر الضحايا تأثرًا بالواقعة.

وأسفر الحادث عن وفاة الدكتور أحمد السيد السيد العربي، ابن قرية الأحراز، وسما أحمد أنور، ابنة قرية القلزم بشبين القناطر، بالإضافة إلى أحد أبناء قرية شبرا هارس بمركز طوخ، فيما أُصيب 15 آخرون، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.