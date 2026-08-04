قوانين تحكيم جديدة في الدوري الإسباني بداية من الموسم المقبل

يستعد الدوري الإسباني «لا ليجا» لتطبيق عدد من التعديلات الجديدة على قوانين التحكيم بداية من الموسم المقبل، في إطار العمل على تطوير آليات إدارة المباريات وتعزيز استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وتتضمن أبرز التعديلات الجديدة ما يلي:

السماح لتقنية VAR بالتدخل في حالات الإنذار الثاني، بالإضافة إلى حالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب الذي تم طرده

إمكانية تدخل VAR لإلغاء ركلة ركنية في حال احتسابها بشكل خاطئ.

إلزام اللاعب المستبدل بمغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوانٍ، وفي حال تجاوز هذه المدة، سيتأخر دخول اللاعب البديل لمدة دقيقة.

اللاعب الذي يغادر الملعب لتلقي العلاج سيضطر إلى الانتظار دقيقة كاملة قبل السماح له بالعودة إلى أرض الملعب.

في حال ادعاء حارس المرمى الإصابة بهدف إضاعة الوقت، قد يُجبر فريقه على استكمال المباراة بـ10 لاعبين لمدة دقيقة واحدة.

تطبيق قاعدة الخمس ثوانٍ بشكل صارم عند تنفيذ رميات التماس.

في ركلات الجزاء، إذا لمس اللاعب المنفذ الكرة مرتين عن طريق الخطأ وأهدر الركلة، فسيتم احتسابها ركلة ضائعة.

بعد مراجعة تقنية VAR، سيتمكن الحكم من إعلان وشرح قراره النهائي للجماهير، في خطوة تهدف إلى زيادة الشفافية خلال المباريات.

كما تشير التعديلات إلى عدم وجود ما يُعرف بـ«قانون بريستياني» ضمن القوانين الجديدة المقرر تطبيقها في الدوري الإسباني.