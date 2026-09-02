انعقاد الاجتماع الدورى للجنة استرداد أراضى الدولة بأسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية الإسراع بمعدلات الإنجاز للطلبات المتبقية والسابق تقديمها ضمن منظومة تقنين أراضى الدولة، سواء وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 أو القانون رقم 168 لسنة 2025، بما يساهم فى سرعة حسم الملفات وإنهاء الإجراءات للمواطنين المستوفين للضوابط والشروط المنظمة.

وكذلك استعراض معدلات الإنجاز فى طلبات التقنين

وفى هذا الإطار، ترأس أسامة رزق داود نائب المحافظ الاجتماع الدورى للجنة الموازية للجنة إسترداد أراضى الدولة لإستعراض معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز فى طلبات التقنين، وذلك بحضور مسئولى الجهات المختصة .

وشهد الإجتماع التشديد على سرعة الإنتهاء من الطلبات التى تم ورودها، حيث تم الإنتهاء من 115 طلباً وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، ما بين التعاقد وإسترداد بعضها لعدم الجدية، فيما يتبقى 35 طلباً، حيث تم التوجيه بالإنتهاء من جميع هذه الطلبات خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقاد اللجنة.

متابعة إجراءات التقنين وفقاً للقانون 168 لسنة 2025



كما تم إستعراض نسب الإنجاز فى الطلبات المقدمة فى ضوء القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وفقاً للطلبات الواردة على المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة، فيما يتعلق بتحرير محاضر المعاينة والتسعير، والبت فى الطلبات وفقاً للدورة المستندية التى تتم إلكترونياً على المنصة.

تسريع المعاينات والبت فى الطلبات وإنهاء العقود

ووجه أسامة رزق داود بالإسراع فى معدلات إنجاز المعاينات على الطبيعة خلال 15 يوماً من تاريخ ورود الطلب للمعاينة، على أن يتم البت فى الطلبات عقب مراجعة محاضر المعاينة من الجهات المعنية، وذلك خلال أسبوع من ورودها، مع رفع نتائج أعمال لجنة البت للعرض على محافظ أسوان للإعتماد، تمهيداً لإصدار عقود البيع فى الحالات التى تمت الموافقة عليها وإعتمادها وتسليمها لأصحابها، ورفعها على المنصة الوطنية للتقنين.

وكذلك التعامل مع حالات الرفض وإسترداد أراضى الدولة، كما تم التشديد على أن جميع الحالات التى تم رفض تقنينها لعدم استيفائها لضوابط وشروط التقنين، يتم إدراجها فوراً ضمن أعمال الموجة الـ 30 لإزالتها وإستردادها، حفاظاً على أراضى أملاك الدولة ومنع أى تعديات عليها.

وتكثيف جهود الوحدات المحلية لتشجيع المواطنين على التقنين

وفى سياق متصل، تم إستعراض جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتشجيع وتحفيز المواطنين على التقديم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة، حيث قامت الوحدات المحلية بالمرور الميدانى على مساحات كبيرة من الأراضى المتعدى عليها والمقام عليها مبانٍ أو المستغلة كأراضٍ زراعية، وتوجيه المواطنين واضعى اليد على أراضى الدولة إلى سرعة التقديم على المنصة.

كما يتم تقديم كافة سبل المساعدة من خلال الأطقم الفنية المجهزة لمساعدة المواطنين فى إجراءات التقديم، إلى جانب إستقبالهم بالمراكز التكنولوجية وتوفير الأجهزة اللازمة لإتمام إجراءات التقديم على المنصة .

إجراءات قانونية تجاه غير المتقدمين للتقنين

ونقل نائب المحافظ توجيهات المهندس عمرو لاشين بشأن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التقنين، مع إدراج هذه الحالات ضمن المراحل المتتالية لإزالة التعديات فى إطار الموجة الـ 30 الجارى تنفيذ مرحلتها الأولى حالياً .

ومتابعة ميدانية مستمرة لرصد التعديات

وكلف نائب المحافظ المسئولين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإستمرار فى أعمال المرور الميدانى لرصد كافة التعديات والتعامل معها فى المهد، مع مواصلة تحفيز المواطنين على التقديم عبر المنصة الوطنية للتقنين وإنهاء إجراءاتهم، بما يساهم فى تحقيق الإستقرار المعيشى لهم ولأسرهم، مع الحفاظ فى الوقت ذاته على أراضى أملاك الدولة.



وتستهدف جهود محافظة أسوان تسريع وتيرة البت فى طلبات تقنين أراضى الدولة، وإنهاء الملفات المستوفاة وفقاً للقوانين المنظمة ، مع تقديم الدعم للمواطنين للتسجيل عبر المنصة الوطنية ، والتعامل القانونى مع الحالات غير المستوفاة أو غير المتقدمة للتقنين بما يحقق الإستقرار للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.