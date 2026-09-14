نهدى شوية.. إعلامي: الأهلي دفع ثمن تغيير المدربين والصرف الخاطئ.. والإصلاح يحتاج وقتًا

طالب الإعلامي الرياضي شادي حبشي بضرورة منح الجهاز الفني الحالي للأهلي فرصة العمل لمدة موسم كامل، مؤكدًا أن الاستقرار الفني أصبح أمرًا ضروريًا من أجل معالجة الأخطاء التي شهدها الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال شادي حبشي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «قهوة فايق»: «إحنا محتاجين موسم كامل نكمله بنفس المدرب، أيًا كانت إيه العواقب، محتاجين نهدى ونشوف كان إيه بايظ عندنا آخر سنتين ونصلحه».

وأضاف: «اللي عملناه غلط في سنتين مش هيتصلح في 3 شهور، سواء تغيير أجهزة فنية أو قطاع إداري أو صرف كتير غلط ونتائج سيئة، كل ده مش هيتصلح بجرة قلم في 3 شهور».

وشدد الإعلامي الرياضي على أن التغيير المستمر لن يساعد الأهلي على معالجة أزماته، موضحًا أن الأخطاء التي تراكمت على مدار عامين تحتاج إلى وقت من أجل تقييمها والعمل على إصلاحها، بدلًا من انتظار حلول سريعة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار حبشي إلى أن استمرار المدرب ومنحه موسمًا كاملًا من شأنه أن يساعد على تقييم الفريق بصورة أكثر دقة، ومعرفة أسباب التراجع خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى الفني أو الإداري، ووضع خطة واضحة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

واختتم شادي حبشي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الهدوء والاستقرار خلال المرحلة المقبلة، وعدم التعامل مع النتائج أو الأزمات من خلال قرارات متسرعة، خاصة أن إصلاح ما حدث خلال عامين يحتاج إلى وقت وجهد وليس إلى قرار سريع.