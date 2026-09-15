البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لإيبارشية ملوي من دير البتول

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، إلى دير البتول للراهبات بمنطقة دير أبو حنس، في مستهل زيارته الرعوية لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين بمحافظة المنيا.

وتأتي زيارة قداسة البابا في إطار جولته الرعوية بمحافظتي المنيا وبني سويف، والتي تستهدف تفقد أحوال أبناء الكنيسة والاطمئنان على أوضاعهم، إلى جانب متابعة العمل الرعوي والخدمي داخل الإيبارشية.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة بالتزامن مع احتفال إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين باليوبيل الذهبي لتأسيسها، حيث تأسست الإيبارشية عام 1976، وتحتفل هذا العام بمرور 50 عامًا على انطلاق مسيرتها الرعوية والخدمية.

ومن المقرر أن تستمر زيارة قداسة البابا لإيبارشية ملوي لمدة ثلاثة أيام، وتشمل عددًا من المحطات الروحية والرعوية والتاريخية، من بينها دير البتول، ومنطقة «كوم ماريا» المرتبطة بمسار رحلة العائلة المقدسة، إلى جانب عدد من الكنائس والأديرة والمشروعات الخدمية بالإيبارشية.

كما يتضمن برنامج الزيارة تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بمدينة ملوي، وزيارة عدد من المواقع ذات القيمة التاريخية والروحية، في جولة تجمع بين الرعاية الكنسية وإحياء التراث القبطي الذي تتميز به المنطقة.

وتعد زيارة اليوم هي الثانية لقداسة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية ملوي، بعد زيارته الأولى لها في مارس 2015، لتأتي الزيارة الحالية في مناسبة كنسية بارزة مع مرور نصف قرن على تأسيس الإيبارشية.