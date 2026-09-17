محافظ القاهرة يطالب أصحاب المحال والمواطنين بالمشاركة في مبادرة "تخضير القاهرة"

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، أن الخطة التنفيذية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ل"تخضير القاهرة" تعتمد على استراتيجية تمثل خطة تشاركية تضم ٣ أضلاع الأول الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الممثلة للدولة كالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، والثانى الجمعيات الأهلية بقيادة الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى كالبنوك والأحزاب، والضلع الثالث هم المواطنون أنفسهم وأصحاب المحال وطلبة المدارس والجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة، وممثلى الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى.

وأضاف محافظ القاهرة أن خطة المحافظة تسير فى طريقين متوازيين هما نشر الوعى بأهمية التشجير والحفاظ على الرقعة الخضراء، والثانى تكثيف زراعة الاشجار خاصة فى المحاور والشوارع.