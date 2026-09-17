بيتكوين قرب 76.7 ألف دولار وسط ضغوط الفائدة وتوترات الشرق الأوسط

تحركت عملة بيتكوين في نطاق سعري ضيق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما استوعبت الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، في وقت ظل فيه تصاعد التوترات في الشرق الأوسط محل اهتمام المستثمرين.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 0.8% إلى 76698.7 دولار، فيما أظهرت استجابة محدودة لقرار الفيدرالي رفع الفائدة خلال الليلة السابقة، بحسب منصة إنفيستينج.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4% امس الأربعاء، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وحذر رئيس المجلس كيفن وارش من استمرار ارتفاع التضخم، فيما فسرت الأسواق تصريحاته باعتبارها إشارة إلى احتمالية إقرار زيادات أخرى في أسعار الفائدة، رغم عدم تقديمه توجيهات واضحة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

واستعادت العملات المشفرة الأخرى بعض خسائرها السابقة، بعد تأجيل مشروع قانون «كلاريتي» التنظيمي الأمريكي إلى أجل غير مسمى إثر فشله في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وارتفعت إيثريوم بنسبة 1.7% إلى 2445.59 دولار، وريبل «XRP» بنسبة 1.2%، وسولانا بنسبة 3.4%، وكاردانو بنسبة 2.7%، فيما زادت عملة «BNB» بنسبة 2.2%.

و ل/س.ع