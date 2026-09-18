بعد نظرة الوداع.. بدء صلاة الجنازة على القمص تادرس السكندري

بدأت منذ قليل صلاة جناز القمص تادرس السكندري، اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، في كاتدرائية القديسة العذراء مريم والقديس مكاريوس بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

ويرأس صلوات الجنازة نيافة الأنبا باخوميوس، رئيس دير القديس مكاريوس السكندري، بحضور عدد من آباء ورهبان الدير، وذلك عقب انتهاء فترة نظرة الوداع على جسد القمص تادرس السكندري.

وكان جسد القمص تادرس قد تواجد في مزار المتنيح الأنبا باخوميوس، لإتاحة الفرصة أمام محبيه وتلاميذه وأبناء الدير لإلقاء نظرة الوداع، قبل بدء صلوات الجنازة.

ورحل القمص تادرس السكندري يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، بعد رحلة طويلة من الخدمة والتكريس، حيث خدم كاهنًا متبتلًا ثم ترهب بدير القديس مكاريوس السكندري، ونال رتبة القمصية عام 2020.

وتأتي صلاة الجنازة وسط حضور آباء الدير ومحبي القمص الراحل، لتختتم بها رحلة خدمته على الأرض، وسط مشاعر من الحزن والرجاء في القيامة.