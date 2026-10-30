بتنسيق مع واشنطن.. الوسطاء القطريون يزورون طهران اليوم لبحث مسودة اتفاق جديد

قال مسؤول إن الوسطاء القطريين سيعودون إلى طهران اليوم الجمعة في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن محادثات الوساطة تجري بالتنسيق مع واشنطن، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

مسودة اتفاق جديد بانتظار الرد الإيراني

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصدر مطلع على المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران يوم الأربعاء أن الوسطاء القطريين قدموا مسودة اتفاق جديد تم تسليمها إلى طهران يوم الأحد، ومن المتوقع أن ترد إيران بنهاية الأسبوع.

وبحسب المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، فإن عدة دول ستكون ضامنة للاتفاق، وأن المسودة تحدد إطاراً زمنياً مدته 7 أيام لمعالجة مخاوف الطرفين، مع إلزامهما باتخاذ خطوات يومية لبناء الثقة، مشيراً إلى أنه يمكن أن يبدأ الجدول الزمني مطلع الأسبوع المقبل.

مخاوف من هجمات إسرائيلية وتهديدات أمريكية

وأضاف المسؤول أنه كانت هناك مخاوف قبل الاجتماع في طهران يوم الأحد من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستأنف الهجمات على طهران.

ويأتي الرد الجديد فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال شن ضربات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.