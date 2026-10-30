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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون يطالب حلف شمال الأطلسي تخفيف حدة ​خطابهم بشأن روسيا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة رويترز نقلا أربعة مصادر إن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) طلبوا في الأسابيع القليلة الماضية من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي تخفيف حدة ​خطابهم بشأن التهديد الذي تشكله روسيا، بحجة أن بعض التصريحات الصادرة عن القادة والمسؤولين الأوروبيين تقوض أمن القارة.
 

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن ‌ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا من بين الدول التي تلقت رسائل تحثها على ضبط تصريحاتها العلنية. 

تأتي هذه المطالبات الأمريكية في وقت تحيي فيه إدارة دونالد ترامب مساعيها للتفاوض من أجل إنهاء الحرب الشاملة في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس. 

وجمعت أحدث المساعي بين تقديم حوافز لروسيا - مثل تخفيف العقوبات - وبين الضغط على أوكرانيا لوقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة ​في روسيا.

 

وقال مصدران إن إلبريدج كولبي رئيس شؤون السياسات في البنتاجون، وهو شخصية محورية في مراجعة تتم حاليا لتقييم مستويات نشر القوات الأمريكية في أوروبا، كان من بين المسؤولين ​الأمريكيين الذين نقلوا الرسالة. 

الناتو البنتاجون روسيا أوكرانيا

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