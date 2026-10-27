بولندا وبريطانيا توقعان خطة دفاعية لمدة ثلاث سنوات وتتعهدان بتعزيز حلف الناتو

وقع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم /الثلاثاء/، اتفاقا دفاعيا مع وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج.

ويشمل الاتفاق إجراء تدريبات مشتركة وتطوير القدرات العسكرية، ويأتي عقب معاهدة أمنية ودفاعية ثنائية وقعها رئيسا وزراء البلدين في نورثولت ببريطانيا في شهر مايو الماضي، والتي لا تزال تنتظر موافقة الرئيس للتصديق عليها في بولندا.. حسبما ذكر "راديو بولندا".

وقال كوسينياك-كاميش إن الشراكة بين البلدين لم تكن قط أقوى مما هي عليه اليوم.

وأوضح للصحفيين أن دعم أوكرانيا كان الموضوع الأول في محادثات اليوم الثلاثاء، تلاه العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال: "ليس هناك بديل للتعاون عبر الأطلسي"، مضيفاً أن أي حل آخر سيكون "ببساطة أسوأ".

وأشار إلى أن كلا من بولندا وبريطانيا ترغبان في تحالف أقوى مع واشنطن وقوات أوروبية أكثر كفاءة.

واعتبر وزير الدفاع البولندي أن أوروبا يجب أن تكون أكثر استقلالية، ولكن "ليست مستقلة عن الولايات المتحدة"، بل عن "أولئك الذين قد يهددون" القارة.

ومن جانبه، أشاد ستريتنج بالقيادة والخبرة البولندية، موضحا أن بريطانيا ستصبح أكثر أمانا نتيجة اتفاقية الدفاع الجديدة مع بولندا.