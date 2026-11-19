أثبت طلاب جامعة الزقازيق، برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، قدرتهم على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول تقنية ذات أثر تطبيقي، بعدما حقق فريق «ZERO SHOT» من طلاب الفرقة الثانية بقسم الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات المركز الثالث مكررًا في النسخة الأولى من تحدي NASA Space Apps Zagazig، من خلال مشروع ابتكاري يستثمر تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات الأقمار الصناعية في مواجهة التحديات الزراعية والبيئية، ودعم مسارات التنمية المستدامة

جاء هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتورة أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد لطفي مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور إيهاب رشدي وكيل الكلية لشئون للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الباسط وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمساندة وتوجيه نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الذين قدموا الدعم العلمي والفني للفريق، وأسهموا في توجيه جهوده وتطوير فكرته وتحويلها إلى مشروع ابتكاري قابل للتطبيق.

وقدم الفريق، الذي يضم الطلاب محمد منير، ومحمد الشافعي، وعلي عارف، ومحمود نادر حرب، ويوسف حسن، مشروعًا بعنوان GREEN FUTURE، يستهدف توظيف الإمكانات التحليلية للذكاء الاصطناعي وبيانات رصد الأرض الواردة من أقمار وكالة ناسا، لبناء منظومة ذكية تساند اتخاذ القرار الزراعي، وتوفر أدوات علمية تساعد على التعامل مع التحديات المناخية والبيئية المؤثرة في الإنتاج الزراعي.

ويقدم المشروع نظامًا ذكيًا لدعم القرار الزراعي، يعتمد على الربط بين بيانات أقمار وكالة ناسا ورصد الأرض على مدار عشر سنوات (2016–2025)، تغطي 14 محافظة مصرية، إلى جانب قاعدة بيانات تضم 51 محصولًا زراعيًا مصريًا؛ بما يتيح تقديم حلول وتوصيات عملية تساعد المزارعين على التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، وندرة المياه، وتراجع خصوبة التربة، من خلال خرائط تفاعلية ومساعد ذكي يدعم اتخاذ القرار، ويعزز كفاءة الاستفادة من الموارد الزراعية، مع مراعاة الخبرات الميدانية للمزارعين والمرشدين الزراعيين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور خالد الدرندلي أن تميز طلاب الجامعة في المسابقات والتحديات التكنولوجية الدولية يعكس نجاح توجه الجامعة نحو إعداد كوادر شابة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار وتحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المواهب الطلابية، وتوفير المناخ المحفز للإبداع، وتشجيع الطلاب على توظيف تخصصاتهم العلمية في ابتكار حلول للتحديات التنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمل فاروق أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العلمي والمهاري المتميز لطلاب الكلية، وقدرتهم على المنافسة وتقديم أفكار ابتكارية ذات قيمة تطبيقية، مشيدةً بما قدمه فريق «ZERO SHOT» من نموذج يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء لخدمة أحد القطاعات الحيوية، مؤكدةً استمرار الكلية في مساندة طلابها واحتضان أفكارهم الإبداعية، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في المسابقات العلمية والتكنولوجية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد ما تزخر به جامعة الزقازيق من طاقات طلابية مبدعة، قادرة على توظيف المعرفة والتكنولوجيا في ابتكار حلول تواكب تحديات المستقبل، وتفتح آفاقًا جديدة للتميز والابتكار.