شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة دعاء أباظة مديرة الإدارة، حملة رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط مركز جلدية يعمل بدون ترخيص، وبه أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أدوية ومستحضرات خاصة بالعناية بالبشرة والشعر غير معلوم مصدرها، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية، بما يمثل خطراً على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على أهمية استمرار الحملات الرقابية للتأكد من حصول المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة، والتزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير تقديم الخدمات الطبية الآمنة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشار إلى أنه تم ضبط وتحريز الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة بالمركز المخالف، وذلك من خلال لجنة مشكلة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، ضمت الدكتورة ميرا ناجي فارق والدكتورة ريم خالد أحمد، بالتعاون مع فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وغلق وتشميع المركز بالكامل، وتحرير المحضر اللازم حيال مزاولة النشاط الطبي بدون ترخيص، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة وفقاً لقوانين الصيدلة والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير لمديرة إدارة العلاج الحر بالمديرية، وأعضاء لجنة العلاج الحر، وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، نظراً لجهودهم وتعاونهم المثمر في إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة حفاظاً على سلامة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.