ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان لدعم المنشآت الصحية بالمحافظة بالأجهزة الطبية لرفع وتطوير كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق محافظة الشرقية، لافتًا إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، يعد ترجمة حقيقية لحرص الدولة على توفير بيئة صحية متقدمة، تمكن الأطباء والفنيين من تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية، تساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر أي جهد أو مال من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، بأنه تم دعم المستشفيات والوحدات الصحية بالشرقية بالاجهزة الطبية الاتية دعم وحدة الإزدهار بمنشأة أبو عمر بـ ( جهاز سونار، وأجهزة قياس ضغط الأطفال، وسماعات نبض الجنين، و (٣ ) أجهزة صدمات، و (٣ ) مولدات أكسجين، وكشاف فحص جانبي، وشفاط، وماكينة لحام، و ماكينة أسنان متكاملة) كما تم دعم مستشفى مشتول السوق بـ( ٢ ) جهاز تنفس صناعي بالترول والملحقات الخاصة به بالإضافة لدعم عيادة الجلدية والجذام بأجهزة العلاج الطبيعي، وتشمل (جهاز الأشعة الحمراء والعجل الرياضي ) فضلا عن دعم مركز الأمراض المتوطنة بإدارة القرين بجهاز علاج طبيعي للأطراف.

كذلك تم دعم مستشفى الصالحية بـ ( ٢ ) ماكينة غسيل كلوي جامبو بما يعزز من كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بتكلفة إجمالية تخطت ( ١٠) مليون جنيه.

واضاف وكيل وزارة الصحة قيام وزارة الصحة والسكان خلال الاشهر الثلاثة الماضية بتدعيم المستشفيات والوحدات الصحية بصحة الشرقية باجهزة طبية ومستلزمات طبية بتكلفة تقديرية تخطت الـ (١٥٣) مليون جنيه تشمل (اجهزة غسيل كلوى وحضانات واجهزة تبريد وثلاجات و اجهزة أشعة، ومناظير ،اجهزة ايكو ،تجهيزات عيادات اسنان).

واكد محافظ الشرقية على استمرار تطوير المنشآت الصحية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والأطباء لضمان حصول المواطنين على خدمة صحية متطورة وآمنة، وتقديم رعاية طبية تليق بأبناء محافظة الشرقية.