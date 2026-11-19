ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع استقرار سوق العمل، رغم مواجهة بعض العمال الذين فقدوا وظائفهم صعوبات في العثور على فرص عمل جديدة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية - في بيان اليوم الخميس - أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 1000 طلب، لتصل إلى 203 آلاف طلب، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر الجاري، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم بوصولها إلى 197 ألف طلب.

وظلت طلبات إعانة البطالة عند مستوى 200 ألف طلب أو أقل منذ منتصف سبتمبر الماضي، فيما تراجع معدل البطالة من 4.5% في نوفمبر 2025 إلى 4.1% في أكتوبر الماضي، وهو تطور لفت انتباه الاقتصاديين وصانعي السياسات النقدية.

وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر الماضي، والصادرة أمس الأربعاء، أن عددا كبيرا من المشاركين أشاروا إلى وجود مؤشرات على تشديد محدود في أوضاع سوق العمل، مع توقعات عامة باستمرار استقرار السوق على المدى القريب، وتوازن المخاطر الصعودية والهبوطية المرتبطة به.

وساهم استقرار سوق العمل في إتاحة المجال أمام البنك المركزي الأمريكي للتركيز على احتواء التضخم، الذي تفاقمت ضغوطه بفعل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، أمس الأربعاء، إن البنك المركزي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما لمواجهة التضخم، الذي يخشى أن يؤدي إلى تغيير نظرة الجمهور تجاه الأسعار، مشيرا إلى ضرورة إقرار زيادة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، أو الإعلان عن وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة خلال عام 2027.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة القياسية على الإقراض لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من الحصول عليها، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، ارتفع بمقدار 70 ألف شخص إلى 1.763 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر الجاري، بما يشير إلى أن بعض الذين فقدوا وظائفهم يواجهون فترات طويلة من البطالة.

و ل/ آ ع س