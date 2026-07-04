مدرب المغرب: هدف المنتخب هو التتويج بلقب كأس العالم

أكد محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي، أن هدف المنتخب هو التتويج بلقب كأس العالم، مشددا على أن أسود الأطلس لديهم المقومات التي تمكنهم من تحقيق الحلم.

وقال وهبي، في مؤتمر صحفي “المغرب قبل كأس العالم، دخل مرحلة جديدة وهي مرحلة الإيمان بالنفس. اللاعبون يؤمنون والجمهور يؤمن، والخصوم يحترمون المغرب نحن ندخل مرحلة يجب أن نؤمن فيها بإمكانية التتويج، ويجب أن نستهدف التتويج”.

وأضاف: “كيف نحقق ذلك؟ بأن نكون بنسبة 200 في المائة في كل مباراة، نحترم الجميع، ونحضر لكل لقاء بالجدية نفسها. أنا أؤمن كثيراً بالعمل الذي نقوم به. لدينا كل المقومات لنكون أمة كروية كبيرة، لذلك يجب أن نؤمن بذلك”.

وتابع “أنا راضٍ بطبيعة الحال عن نتيجتنا اليوم، لقد فزنا بمباراة في كأس العالم... إذا نظرتم إلى الإحصاءات، لا أظن أننا حققنا مثل هذه الأرقام في كأس العالم، مع عدد كبير من الفرص وهيمنة كبيرة. لقد سنحت لهم، أعتقد في الشوط الأول، تسديدتان جاء منهما هدفان، ثم تسديدة في الدقيقة 90 تصدى لها (ياسين) بونو. أنا راضٍ عن جميع اللاعبين”.

وتابع: “سنعمل على تصحيح كل شيء: ذهنياً، وتقنياً، وتكتيكياً وبدنياً. نقوم دائماً بتحليل المباريات ونسعى للتطور. الأهم هما النية والرغبة في التسجيل. أرى تقدماً في هذا الجانب، لذلك أنا واثق”.