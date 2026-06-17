الفيدرالي الأمريكي يُلّمح إلى رفع الفائدة خلال الفترة المتبقية من 2026

أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، في خطوة تعكس استمرار حالة الحذر لدى صناع السياسة النقدية تجاه مسار التضخم والتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التوقعات ضمن تقييمات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي للاقتصاد، حيث أظهرت التقديرات أن الضغوط التضخمية لا تزال تمثل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق مستهدفات الاستقرار السعري.

ورغم التقدّم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في خفض معدلات التضخم مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها السنوات الأخيرة، يرى المسؤولون أن هناك حاجة إلى مواصلة مراقبة المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن السياسة النقدية.

ويُعد سعر الفائدة الأداة الرئيسية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي للتأثير في النشاط الاقتصادي. فعندما ترتفع أسعار الفائدة، تزداد تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، ما يسهم في الحد من الإنفاق والاستثمار ويخفف الضغوط التضخمية. وفي المقابل، يؤدي خفض الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاقتراض والإنفاق.

وأكد مسؤولو الفيدرالي أن القرارات المقبلة ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية الواردة، بما في ذلك معدلات التضخم، وأداء سوق العمل، ومستويات الإنفاق الاستهلاكي. كما شددوا على أن البنك المركزي سيواصل العمل لتحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين هما استقرار الأسعار والحفاظ على قوة سوق العمل.

وأثارت التوقعات الجديدة ردود فعل واسعة في الأسواق المالية، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات بشأن مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وعادة ما تؤثر قرارات الفيدرالي بشكل مباشر في أسواق الأسهم والسندات وأسعار العملات، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي.

كما يشير بعض الخبراء إلى أن قوة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إذا استدعت الظروف ذلك.

ومن المتوقع أن تواصل الأسواق العالمية متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية المقبلة عن كثب، باعتبارها مؤشرات رئيسية على اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد خبراء أن أي قرار مستقبلي بشأن أسعار الفائدة ستكون له تأثيرات واسعة على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية الدولية، في ظل الترابط الوثيق بين الاقتصادات العالمية والدور المركزي الذي تؤديه الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي.

