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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غابت عنها اسم إسرائيل.. الكشف عن النص الكامل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى مساء اليوم الأربعاء عن النص الكامل لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تتضمن اتفاقًا واسع النطاق يشمل وقف العمليات العسكرية، وترتيبات اقتصادية ونووية وأمنية شاملة، إضافة إلى خطة إعادة إعمار ضخمة. 

وفيما يلي النص الكامل للوثيقة كما نشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بندا بندا، دون حذف:

المادة 1

تعلن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الدائرة، بتوقيعهم على مذكرة التفاهم هذه، وقفًا فوريًا ودائمًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، ويتعهدون من الآن فصاعدًا بعدم شن أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهم البعض، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، بالإضافة إلى أحكام أخرى من هذه المادة.

المادة 2

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

المادة 3

تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التمديد بالتراضي المتبادل.

المادة 4

فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية برفع حصارها البحري وأي تدخل أو عرقلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستنهي الحصار تمامًا في غضون 30 يومًا. خلال هذه الفترة، ستعود حركة السفن إلى مستويات ما قبل الحرب، والتي ستستعيدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.

المادة 5

فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لضمان مرور السفن التجارية بأمان ودون رسوم لمدة 60 يومًا فقط من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس. وسيبدأ مرور السفن التجارية فورًا، مع مراعاة ضرورة إزالة العوائق الفنية والعسكرية وتطهير الألغام من قِبل جمهورية إيران الإسلامية، وسيتم تنظيمه بالكامل خلال 30 يومًا. وستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد آليات الإدارة والخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلًا، بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج العربي، وفقًا للقانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول الساحلية في مضيق هرمز.

المادة 6

تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة تأهيل وتنمية اقتصاد جمهورية إيران الإسلامية. وسيتم صياغة آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من اتفاق نهائي خلال 60 يومًا. وستمنح الولايات المتحدة الأمريكية جميع التراخيص والإعفاءات والموافقات اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.

المادة 7

تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية برفع جميع أنواع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية ، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقًا لجدول زمني متفق عليه كجزء من اتفاق نهائي . وتُقرّ كل من جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية البالغة لمسألة تخفيف العقوبات المذكورة آنفًا، وتُعربان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

المادة 8

تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أنها لن تسعى لحيازة أو تطوير أسلحة نووية. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على حل مسألة إدارة مخزون المواد المخصبة وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ووفقاً للجدول الزمني المشار إليه في المادة 7، على أن تكون أقل منهجية هي التخفيف في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الجانبان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى الإطار القانوني الذي سيتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة. وتُقر الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للقضايا النووية المشار إليها أعلاه، وتعربان عن نيتهما معالجة هذه القضايا فوراً في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

المادة 9

إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإبقاء على الوضع الراهن. وستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة.

المادة 10

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وحتى رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمقطرات وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وما شابه ذلك.

المادة 11

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لجمهورية إيران الإسلامية، إلى أقصى حد ممكن، عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وتتفق الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات. وتكون هذه الأموال، سواء أكانت محتفظًا بها في الحساب الأصلي أم محولة، متاحة بالكامل للدفع إلى أي مستفيد نهائي يُحدده البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية. وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار جميع التراخيص والتصاريح اللازمة وفقًا لذلك.

المادة 12

تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذية للإشراف على التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي.

المادة 13

بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه ورهناً ببدء تنفيذ المواد 1 و4 و5 و10 و11 من هذه المذكرة، واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن اتفاق نهائي يقتصر حصراً على المواد المتبقية.

المادة 14

سيتم إقرار الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

النص الكامل لمذكرة التفاهم الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم المزمع توقيعها نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دونالد ترامب

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